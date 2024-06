Kijk vanavond naar Dat is fussball met Frank Boeckx, Wesley Sonck en Junior Vertongen

Vanavond valt het doek over de groepsfase van het EK. Na de wedstrijd tegen Oekraïne zal duidelijk zijn of België nog meedoet, en tegen wie dat dan zou zijn. Meer dan voldoende om over te praten dus voor Tess Elst en haar gasten Frank Boeckx, Wesley Sonck en Junior Vertongen vanavond in Dat is fussball. Bekijk de aflevering hier vanavond live na de laatste wedstrijden.