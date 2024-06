EK-POLL: Wat is jouw favoriete tegenstander voor de Rode Duivels in de 1/8e finales?

Om 18 uur nemen de Rode Duivels het op tegen Oekraïne. De laatste wedstrijd in de groepsfase van het EK zal bepalen wie de tegenstander wordt in de 1/8e finales. Als België groepswinnaar wordt, treft het Slovenië of Nederland. Een tweede plek leidt sowieso tot een duel met Frankrijk. Via de derde plaats wordt het Spanje of Engeland. Tegen welk land zou jij het in de volgende ronde het liefst opnemen? Of gaan de Belgen naar huis?