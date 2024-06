EK-POLL: Sporza-surfer kiest voor Slovenië als tegenstander in 1/8e finales, Spanje moet vermeden worden

De Sporza-surfer is duidelijk: voor jullie mogen de Rode Duivels Slovenië treffen in de 1/8e finales. De op papier haalbaarste kaart werd het vaakst gekozen bij 17.200 stemmers. Ook een burenduel met Nederland kan rekenen op enthousiasme, een kleine groep gelooft niet in de kansen van de Belgen.