Een levende "cheat code": 17-jarige Chinese basketbalster van 2,20 meter is dé sensatie op U18 Asia Cup

De basketbalwereld is in de ban van een nieuwe sensatie uit China. Op de U18 Asia Cup gooit een 17-jarige Chinese hoge ogen. En dat mag je zelfs vrij letterlijk nemen, want met haar 2,20 meter toornt Zhang Ziyu hoog boven de concurrentie uit.

Er is voorlopig maar één gespreksonderwerp op de U18 Asia Cup: Zhang Ziyu. Er valt dan ook amper naast de 17-jarige Chinese te kijken: 2,20 meter, daarmee val je zelfs op een basketbalveld op, zeker bij de vrouwen.

Geen kruid is er gewassen tegen deze levende "cheat code", die het toernooi domineert als een speler in een computerspelletje wiens karakteristieken kunstmatig opgevijzeld zijn.

In haar eerste match was Zhang Ziyu in amper 13 minuten goed voor 19 punten zonder misser. Daar deed ze nog 7 rebounds en 3 blockshots bovenop.

In de volgende partij van de Chinezen was Zhang zo mogelijk nog indrukwekkender: 36 punten, 13 rebounds en 4 blocks in 23 minuten.

Het hoeft niet te verbazen dat China zijn eerste twee wedstrijden in de poulefase overtuigend won. Indonesië en Nieuw-Zeeland vonden op geen enkel moment een antwoord op de centimeters van Zhang.

Want wat doe je ook tegen een speelster van 2,20 meter? Op de U18 Asian Cup is het antwoord voor de tegenstanders voorlopig simpel: niets.

Is een nieuwe ster in het vrouwenbasketbal opgestaan?