Eden Hazard scoort voor "zijn" Tubeke in eerste oefengalop van Anderlecht

Anderlecht heeft zijn eerste oefenmatch van de voorbereiding met 1-4 gewonnen bij Tubeke. Bij de thuisploeg werd "kind van het huis" Eden Hazard in de bloemetjes gezet. Hij mocht iets voorbij het uur invallen en scoorde in de extra tijd nog de enige goal voor Tubeke.

Sinds hij gestopt is met voetballen, heeft Eden Hazard al bijna meer op een veld gestaan dan in zijn laatste jaren bij Real Madrid. Deze keer was het aan Tubeke om Hazard in de bloemetjes te zetten.

Hazard speelde in het Stade Leburton voor hij op jonge leeftijd door Rijsel werd weggeplukt. Nu, bijna 20 jaar later, trok hij opnieuw het shirt van Tubeke aan. Meer dan 4000 mensen had voor dit spektakel een kaartje gekocht.



Graag hadden ze Eden tegen zijn broer Thorgan Hazard zien voetballen, maar die is nog niet fit genoeg om te spelen.



Voor Anderlecht was het niet meer dan een gewone oefenmatch, de eerste van deze campagne. Het leek een afstraffing te worden toen Francis Amuzu er snel 0-1 van maakte en de 0-2 bijna meteen volgde, na een magistrale blunder van de doelman van Tubeke (terugspeelbal onder de voet laten doorschieten).

Gelukkig voor Tubeke werkte de intense hitte als een rem op het spel van Anderlecht. Jeugdspelers Tristan Degreef en de Schot Robbie Ure omspeelden de keeper voor de 0-3 en 0-4, maar verder kwam paars-wit niet.



Iets na het uur was het de beurt aan Eden Hazard. Hij kreeg meteen de aanvoerdersband, als blijk van respect. De maestro zelf zette helemaal op het einde de kers op de taart. In het strafschopgebied zette hij - ietwat gemakkelijk - zijn mannetje in de wind en haalde laag uit.



Geen actie werd op luider onthaal ontvangen dan die 1-4 van Hazard, die ook na zijn actieve carrière nog altijd bijzonder populair is.