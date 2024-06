BEKIJK - Het scheelde geen haar! Koen Casteels pakt uit met levensbelangrijke save op listig balletje Malinovksi

Op Koen Casteels kun je bouwen. Dat is in de slotfase van de zenuwslag tegen Oekraïne nogmaals gebleken. Vijf minuten voor het einde probeerde Malinovksi alles en iedereen te verrassen met een olympisch goaltje, maar onze nationale nummer één had het als enige in het snotje en redde de bal op de lijn. "Hier kun je niet op trainen, dit is puur instinct", jubelt ook onze commentator Filip Joos. Bekijk de beelden.