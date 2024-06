"Bij Fransen begint het toch te knijpen": kijk Dat is fussball met Frank Boeckx, Wesley Sonck en Junior Vertongen

Een wedstrijd zonder winnaars. Dat stelden ook Frank Boeckx, Wesley Sonck en Junior Vertongen vast na Oekraïne-België. De ene had begrip voor de fluitende fans, de andere voor de mens die achter elke treurende Duivel schuilgaat. Maar over één ding was het panel van Dat is fussball het eens: "Die Fransen? Ook die hadden liever ergens anders uitgekomen, hoor", klonk het toch hoopvol. Bekijk de integrale aflevering hieronder.