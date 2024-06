Nederland of Frankrijk als potentiële tegenstander van de Duivels? Dit staat er deze EK-avond op het spel

di 25 juni 2024 15:29

Klaar voor twee nieuwe ontknopingen vanavond? Zowel Groep C als Groep D kent straks zijn climax. Het is uitkijken naar de potentiële comeback van Kylian Mbappé, of Engeland zijn koppositie na een matige start kan behouden en misschien het belangrijkste: kunnen de Rode Duivels tegen Nederland, Frankrijk of toch maar Oostenrijk uitkomen in de volgende ronde? Een overzicht.

18 uur: Moeten Duivels Nederland of Frankrijk straks vrezen?

Nederland - Oostenrijk

Frankrijk - Polen

D-Day voor Groep D.



Op de slotspeeldag van de groepsfase kan er nog heel wat verschuiven. Polen is al definitief uitgeschakeld. Maar Nederland, Frankrijk en ook Oostenrijk bikkelen nog voor de felbegeerde koppositie.



En belangrijk: wanneer de Belgen tweede eindigen in hun poule, nemen ze het op tegen de runner-up van deze groep.



Bij Frankrijk is het ook uitkijken of een gemaskerde Mbappé nog eens mag opdraven na zijn neusbreuk. Bronnen dicht bij de Franse superster hebben zelfs gemeld dat hij zou starten.



En ook in de spits bij Nederland wordt er hevig gespeculeerd over tactische wijzigingen: durft Koeman Depay op de bank plaatsen voor "breekijzer" Weghorst of oude bekende Joshua Zirkzee?

In detail:

Nederland is zeker van de 1/8e finales, tenminste als een van de beste derdes.

is zeker van de 1/8e finales, tenminste als een van de beste derdes. Ook Frankrijk is zeker van de 1/8e finales, tenminste als een van de beste derdes.

is zeker van de 1/8e finales, tenminste als een van de beste derdes. Oostenrijk is door naar de 1/8e finales (als een van de top twee) als het van Nederland wint. Oostenrijk wint de groep dan weer als het wint en Frankrijk dat niet doet. Als Oostenrijk gelijkspeelt en Frankrijk verliest, eindigt Oostenrijk als derde achter Frankrijk op basis van het onderlinge resultaat.

is door naar de 1/8e finales (als een van de top twee) als het van Nederland wint. Oostenrijk wint de groep dan weer als het wint en Frankrijk dat niet doet. Als Oostenrijk gelijkspeelt en Frankrijk verliest, eindigt Oostenrijk als derde achter Frankrijk op basis van het onderlinge resultaat. Polen kan de 1/8e finales niet meer bereiken en eindigt als vierde.



Groep D klassement algemeen

thuis

uit ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Nederland 4 2 1 0 1 2 1 2 Frankrijk 4 2 1 0 1 1 0 3 Oostenrijk 3 2 1 1 0 3 2 4 Polen 0 2 0 2 0 2 5 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 2 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 3 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 4 Polen 0 0 0 0 0 0 0 ploeg ptn m m+ m- m= d+ d- 1 Nederland 0 0 0 0 0 0 0 2 Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0 3 Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 4 Polen 0 0 0 0 0 0 0

Krijgen we Mbappé nog eens te zien?

21 uur: Denemarken, Slovenië of toch nog Servië?

Denemarken - Servië

Engeland -Slovenië

Ook in Groep C ligt het nog helemaal open.



Enkel Engeland is al zeker van de 1/8e finales, maar de zoekende ploeg van Southgate zou zomaar nog naar de derde plaats kunnen terugvallen. Met vier punten is het mathematisch wel al zeker van een ticket als beste derde.



Verder zal ook de opstelling van Engeland weer voer voor discussie zijn vanavond. De kans is groot dat bondscoach Southgate - na de hevige kritiek en tegenvallende eerste wedstrijden - zijn ploeg een flinke make-over geeft. Vooral Trent Alexander-Arnold moet vrezen voor zijn plek op het middenveld.



Dan rest nog de hevige strijd om de andere plaatsen in de poule. Denemarken en Slovenië hebben elk twee punten, maar ook Servië ligt met een puntje nog op de loer.

In detail:

Engeland is zeker van de 1/8e finales, tenminste als een van de beste derdes.

is zeker van de 1/8e finales, tenminste als een van de beste derdes. Denemarken is door naar de 1/8e finales wanneer het van Servië wint. Als Denemarken en Slovenië beide gelijkspelen, zullen ze voor de tweede en derde plaats gerangschikt worden volgens doelpuntensaldo (en de andere selectiecriteria).

is door naar de 1/8e finales wanneer het van Servië wint. Als Denemarken en Slovenië beide gelijkspelen, zullen ze voor de tweede en derde plaats gerangschikt worden volgens doelpuntensaldo (en de andere selectiecriteria). Slovenië is door naar de 1/8e finales als het van Engeland wint. Slovenië kan ook de koppositie van de groep nog claimen als het wint en Denemarken dat niet doet. Als Slovenië en Denemarken beide winnen, zullen ze voor de eerste en tweede plaats worden gerangschikt op basis van doelpuntensaldo (en de andere selectiecriteria), hetzelfde geldt voor de tweede en derde plaats als ze beide gelijkspelen.

is door naar de 1/8e finales als het van Engeland wint. Slovenië kan ook de koppositie van de groep nog claimen als het wint en Denemarken dat niet doet. Als Slovenië en Denemarken beide winnen, zullen ze voor de eerste en tweede plaats worden gerangschikt op basis van doelpuntensaldo (en de andere selectiecriteria), hetzelfde geldt voor de tweede en derde plaats als ze beide gelijkspelen. Servië is door naar de 1/8e finales wanneer het van Denemarken wint en Slovenië dat niet doet tegen Engeland (als Servië en Slovenië winnen, wordt Servië derde achter Engeland op basis van het onderlinge resultaat). Als Servië dan weer gelijkspeelt en Slovenië verliest, zal het voor de derde en vierde plaats worden gerangschikt volgens doelpuntensaldo en co.. Servië kan de 1/8e finales niet bereiken als het verliest, of als het gelijkspeelt en Slovenië niet verliest.