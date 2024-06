Margot Vanpachtenbeke wint eerste rit Thüringen Ladies Tour na vlucht van 57 kilometer

Margot Vanpachtenbeke (25) heeft de nul weggegeveegd. Met de eerste rit in de Thüringen Ladies Tour boekte ze de eerste zege van haar carrière. Na een aanval van 57 kilometer versloeg ze haar medevluchtster Ruth Edwards. Vanpachtenbeke is ook de eerste leidster in de zesdaagse rittenkoers.

In de eerste rit van de Thüringen Ladies Tour stond een heuvelachtige etappe van 118 kilometer op het programma. Met Mischa Bredewold, Lucinda Brand en Katarzyna Niewiadoma stonden heel wat toppers aan de start.



Maar het was Margot Vanpachtenbeke van VolkerWessels die triomfeerde in Duitsland. Op 57 kilometer van de finish vertrok de Belgische samen met de Amerikaanse Ruth Edwards.



Ze zouden het met hun tweeën uitzingen tot aan de meet. Het peloton kwam op meer dan 5'30" binnen.



In de sprint rekende Vanpachtenbeke gemakkelijk af met haar medevluchtster. Op 200 meter ging ze aan en sprintte nog 2 seconden weg van Edwards.



Voor de West-Vlaamse is het haar eerste profzege. Zondag werd ze nog 7e op het BK in Zottegem.



Vanpachtenbeke is ook de eerste leidster in de Thüringen Ladies Tour. De zesdaagse rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door Lotte Kopecky, duurt nog tot zondag.