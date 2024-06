LIVEBLOG DUIVELS: Thomas Meunier krijgt applausje van de groep bij rentree op training, Witsel ontbreekt

Applaus voor aanwezige Meunier

Thomas Meunier heeft zijn uiterste best gedaan om erbij te zijn op dit EK. Dat appreciëren zijn collega's. Bij zijn eerste training in Freiberg krijgt de rechtsachter dan ook een applausje. Axel Witsel is de enige die ontbreekt, dus heeft Tedesco 24 Duivels ter beschikking.