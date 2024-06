LIVE - Groepswinst of toch nog een 3e plaats voor zoekend Engeland? Volg hier de virtuele stand van Groep C

De strijd om de leidersplaats in Groep C ligt nog helemaal open. Enkel Engeland is al zeker van de 1/8e finales, maar de zoekende ploeg van Southgate zou zomaar nog naar de derde plaats kunnen terugvallen. Denemarken, Slovenië en Servië liggen allemaal nog op de loer. Volg de ontknoping hier.