Letland moet het op de Spelen zonder sterspeler Kristaps Porzingis doen

Tegenvaller voor de Letse nationale ploeg, want in Parijs zullen de Letten geen beroep kunnen doen op Kristaps Porzingis, die onlangs nog kampioen werd met de Boston Celtics. Porzingis maakt van het tussenseizoen gebruik om zijn been te laten opereren.

Kristaps Porzingis was afgelopen seizoen bij de Boston Celtics goed voor gemiddeld 20 punten per wedstrijd. Hiermee had hij een belangrijk aandeel in de eerste NBA-titel van de Celtics sinds 2008.

Maar die titel kwam voor de blessuregevoelige Porzingis duidelijk met een prijs. In de 2e match van de finale tegen de Dallas Mavericks scheurde hij zijn achterste scheenbeenspier en miste eerder in de play-offs al 10 matchen door een kuitblessure.



Nu heeft de Letse center beslist om de problemen aan zijn been aan te pakken door onder het mes te gaan. "We verwachten dat hij binnenkort geopereerd wordt", melden de Celtics.

Dit betekent dat Porzingis er niet bij is op de Olympische Spelen, waarvoor Letland zich voor het eerst sinds zijn afscheuring van de Sovjet-Unie wist te plaatsen.