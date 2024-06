Kijk naar Dat is fussball met Youri Mulder, Sam van Raalte en Arno The Kid

Vanavond kennen groep C en D hun ontknoping, en dus weet onder andere Nederland waar het terechtkomt in de toernooitabel. Een ideaal excuus dus voor host Tess Elst om met Youri Mulder en Sam van Raalte twee Nederlanders uit te nodigen. Zij blikken met Arno The Kid terug op de laatste speeldag in deze poules, volg het hier vanavond met livestream.