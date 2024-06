Een goal van Delaney in november 2023: de opvallende reden waarom Denemarken boven Slovenië eindigde in groep C

Zou er ooit al zoveel gerekend zijn op een EK? De laatste speeldag van groep C werd beslist door een onderling resultaat in november 2023. Denemarken won toen van Slovenië, waardoor het zijn groep wist te winnen. Dat resultaat bepaalt nu dat Denemarken boven Slovenië eindigt in de EK-groep. Alle andere beslissende factoren waren namelijk gelijk.

Kan u nog volgen?

Denemarken en Slovenië eindigden in hun groep van dit EK op gelijke hoogte. De regels van UEFA geven dan de volgende zaken mee als beslissende factoren over wie boven wie eindigt:

1) Onderlinge resultaat: Denemarken - Slovenië 1-1



2) Doelpuntenverschil: Denemarken +0, Slovenië +0



3) Gemaakte doelpunten: Denemarken 2, Slovenië 2



4) Gewonnen wedstrijden: Denemarken 0, Slovenië 0



5) Disciplinaire punten (+1 bij gele kaart, +3 bij rood): Denemarken +6, Slovenië +6



6) Positie in de European Qualifiers ranking

Omdat punten 1 tot 5 exact hetzelfde zijn, moest er gekeken worden naar de resultaten in de kwalificaties om te beslissen over de tweede plaats. En laat het nu net zijn dat Denemarken en Slovenië daar ook in dezelfde groep zaten...

En het kan zowaar nòg gekker.

Ook in kwalificatiegroep H eindigden Slovenië en Denemarken op een gelijk puntenaantal. Daar werd de groep dus beslist op basis van het onderlinge resultaat.



Enter Anderlecht-middenvelder Thomas Delaney. Hij schoot Denemarken op 17 november 2023 voorbij Slovenië door de 2-1 binnen te werken. En dus eindigden de Denen aan kop van de kwalificatiegroep.

Dat werd toen volop gevierd als doelpunt dat Denemarken naar het EK bracht, maar is nu dus ook het doelpunt dat hen op de tweede plaats van de groep doet eindigen. Slovenië moet echter niet treuren, want het is op de derde plaats ook zeker van de volgende ronde. Zij moeten nog even wachten op hun tegenstander, terwijl Denemarken nu al weet dat het tegen Duitsland uitkomt. Allerminst een cadeau dus.