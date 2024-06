De Cauwer en Vandegoor zien veel Belgische kanshebbers op ritwinst in de Tour: "We kunnen 10 etappes winnen"

do 27 juni 2024 11:53

De Tour de France nadert met rasse schreden. Het moment om in onze podcast Sporza Daily vooruit te blikken naar het grootste wielerevenement van het jaar. José De Cauwer en Christophe Vandegoor laten hun licht schijnen op het duel Pogacar-Vingegaard, het Tour-debuut van Evenepoel en de vele mogelijke Belgische ritzeges.

Wat kan Remco Evenepoel in de Tour?



Dat is de hamvraag, ook voor Christophe Vandegoor en José De Cauwer.



"We weten dat Remco een ongelooflijke tijdrijder is en dat hij dit én dat kan. Maar kan hij 3 weken lang competitief zijn tegen Pogacar, Vingegaard en Roglic?" "Dat is voor mij ondanks die eindzege in de Vuelta nog niet duidelijk", zegt De Cauwer. "Na deze Tour zullen we dat wel weten." Een top 5-plaats zou volgens De Cauwer super zijn. "Ook een podiumplek is mogelijk door alleen maar te volgen."

Ik zou graag hebben dat Van Aert zijn ding mag doen in bepaalde etappes, dat lijkt me een verworven recht. José De Cauwer

Een andere prangende vraag: mag Wout van Aert zijn ding doen in de Tour? Denk maar aan de graveletappe, die op het lijf geschrevan is Van Aert. "Mag Van Aert in die rit doorrijden of moet hij weer wachten als er iets gebeurt met Vingegaard?" "Ik zou graag hebben dat de ploegleiding Van Aert in zo'n etappe zijn ding laat doen en 5 andere ploegmakkers rond Vingegaard houdt. Dat lijkt me een verworven recht voor Van Aert."

Philipsen en van Aert kunnen opnieuw de Belgische smaakmakers worden.

De Belgische weelde

Maar voor de Belgische fans is er meer dan enkel Remco Evenepoel en Wout van Aert om naar uit te kijken. Jasper Philipsen won vorig jaar groen en 4 etappes. Ook Lotto-Dstny-speerpunten Arnaud De Lie en Maxim Van Gils mikken op dagwinst. "De Belgen kunnen in deze Tour 10 ritten winnen", is De Cauwer enthousiast. "Arnaud De Lie kan in deze Tour perfect een rit winnen. Het zou zelfs meer kunnen zijn. Het is in de Tour nog gebeurd dat iemand plots 3 ritten wint, van wie je het niet verwacht had."

Steff Cras zou ik zo graag een 10e plek in het eindklassement gunnen. Christophe Vandegoor