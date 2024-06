VIDEO - Modric gaat in minuut tijd van penaltypineut naar Kroatische held en heeft record beet

Met een leeftijd van 38 jaar en 289 dagen lost Luka Modric de Oostenrijker Ivica Vastić af als oudste doelpuntenmaker, die op het EK van 2008 amper 32 dagen 'jonger' was.



Ongetwijfeld zal een ex-ploegmaat van Modric wel nog belust zijn om de komende weken het record over te nemen. Cristiano Ronaldo is namelijk 39 jaar oud. Ook de 41-jarige Pepe kan in deze editie Modric nog van zijn troon stoten.