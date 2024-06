Startlijst Tour de France: Movistar verrast met Gaviria, Astana geeft recordjager Cavendish lange sprinttrein mee

Decathlon-AG2R speelt Gall en Bennett uit

Bij de Franse ploeg in vorm Decathlon-AG2R hebben ze een team voor alle terreinen.



Nieuwkomer Sam Bennett mag zich voor het eerst in 4 jaar nog eens mengen in de Tour-sprints. Bij zijn vorig Tour-avontuur in 2020 ging de Ier nog met de groene trui naar huis. Speerpunt in het klassement is de Oostenrijker Felix Gall, vorig jaar 8e en ritwinnaar in Courchevel.



Met kersvers Frans kampioen Paul Lapeira en Dorian Godon heeft Decathlon-AG2R nog 2 troeven achter de hand voor ritwinst.



Werkpaard Oliver Naesen mag zich voor de 9e keer opmaken voor La Grande Boucle. De rest van de Tour-ploeg bestaat uit Bruno Armirail, Nans Peters en Nicolas Prodhomme.