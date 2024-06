Rally van Polen: onstuimig publiek zorgt voor 2 geannuleerde ritten, geen goeie dag voor Thierry Neuville

Tweede plaats voor Thierry Neuville na rit 1, op 1 seconde van ploegmaat Tänak

Op dag 1 in de Rally van Polen stond 1 ronde over 2,5 km in de Mikolajki Arena op het programma. Onze landgenoot en WK-leider Thierry Neuville moest daarin enkel zijn Hyundai-ploegmaat en naaste belager Ott Tänak voor zich dulden. De Est was in een tijd van 1'42"5 een seconde sneller dan de Belg.



De Brit Elfyn Evans (Toyota) eindigde als 3e op 1"3. Tweevoudig regerend wereldkampioen Kalle Rovanperä, die in extremis Sébastien Ogier moest vervangen na diens ongeluk, staat 7e.



Vrijdag staan 7 klassementsritten op het programma, 3 in de eerste lus en 4 in de tweede lus van de dag.