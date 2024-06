LIVEBLOG Rode Duivels - Thomas Meunier is onderweg naar Duitsland

Lukebakio: "Lastig dat ik geschorst ben"

Jeremy Doku heeft plaatsgemaakt voor Dodi Lukebakio. Baalt hij van zijn tweede gele kaart, waardoor hij geschorst is?



"Dat was niet makkelijk. Ik had niet gedacht dat ik zo snel twee gele kaarten zou krijgen", vertelt hij.



"Het is wel heel lastig. Het was dom, maar je kunt niet altijd alles controleren. Ik ben helaas geschorst. Ik heb de knop wel al kunnen omdraaien. Maar ik ga nu supporteren voor de ploeg. Ik heb er vertrouwen in."