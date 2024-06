LIVE - Kroatië wipt voorlopig over Italië, Albanië lijkt uitgeteld: Volg hier de virtuele stand van groep B

De Dag des Oordeels voor de Groep des Doods. Op de slotspeeldag van de groepsfase ligt er nog heel wat open in poule B. Spanje is al zeker van de groepswinst, maar de andere ploegen strijden nog om de felbegeerde tweede (en derde) plaats. Italië, Kroatië of toch nog Albanië: wie haalt het? Volg hieronder het virtuele klassement.