LIVE Darts: Schoppen Van den Bergh en Huybrechts het tot in de finale? Volg hier hoe ze het doen tegen Oostenrijk

8e halve finale voor Kim Huybrechts

Kim Huybrechts is voor de 13e keer van de partij op de World Cup. Voor de 8e keer staat hij in de HF. Dat is een record. "Dit is toch eigenlijk wel een beetje mijn toernooi", reageerde Huybrechts voor de camera van de organisatie.



"Maar ik ben toch niet helemaal tevreden over mijn spel. Dimi deed 85 procent van het werk. Mijn beste leg was de laatste met die 180."



Van den Bergh was blij: "We hadden nooit 1-3 achter mogen komen. Maar Italië toonde dat het kan darten. Respect voor hen. Ik hield mezelf en Kim voor dat het om een best-of-8 gaat. En we wonnen met 8-7."