LIVE: Belgian Arrows maken break goed tegen verrassende Italianen in kwartfinale van World Cup of Darts

Verrassend Italië pakt als eerste leg af, België erop en erover

Italië wipte gisteren verrassend Australië in de 1/8e finales. De 2 Italianen zijn geen toppers: Massimo Dalla Rosa heeft geen ranking, Michele Turetta staat 133e op de wereldranking.



Dimitri Van den Bergh is 8e van de wereld, Kim Huybrechts 36e. Dat verschil is dus groot.



De Belgen begonnen met een 108-check-out, in de 2e leg had België de eerste 180, maar liet het kansen liggen. Italië realiseerde in het derde leg een break na een zwak begin van de Belgen. De Italianen liepen 1-3 uit in de best-of-15.



Bij 2-3 lieten de Italianen na om 76 of 20 uit te gooien. België profiteerde: 3-3. En ging over Italië: 4-3 met hun eerste 180 van de dag en een 125-uitworp.