Belgian Arrows stunten met 8-2-zege tegen gevreesde Nederlanders in World Cup of Darts

Nederland tegenstander in de 1/8e finales, identieke parcours afgelopen jaar wenkt

De loting voor de achtste finales van de World Cup of Darts was Dimitri Van den Bergh (PDC-8) en Kim Huybrechts (PDC-36) vrijdagavond niet gunstig gezind. Voor de Belgian Arrows kwam Nederland als tegenstander uit de bus.



Als derde reekshoofd was Nederland vrij in de groepsfase. Ook vorig jaar stonden Van den Bergh en Huybrechts in de achtste finales tegenover Nederland en toen versloegen ze Danny Noppert (PDC-12) en Dirk Van Duijvenbode (PDC-17) met 8-7, maar deze keer heeft Noppert Van den Berghs 'zwarte beest' Michael van Gerwen (PDC-2) aan zijn zijde.



Bij winst tegen Nederland volgt een kwartfinale tegen de Italianen Massimo Dalla Rosa (geen ranking) en Michele Turetta (PDC-133) of de Australiërs Damon Heta (PDC-11) en Simon Whitlock (PDC-49). Die laatsten werden vorig jaar in de kwartfinales met 8-7 verslagen door de Belgen, die er daarna in de halve finales met 8-7 uitgingen tegen Wales, ook nu weer een mogelijke tegenstander in de halve finale.



Het zou zomaar eens exact dezelfde weg kunnen worden naar de finale voor het Belgisch duo.