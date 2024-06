Vandenbempt zag EK van Duivels nu écht beginnen, maar benoemt ook één probleem: "Toch weer hetzelfde minpunt"

zo 23 juni 2024 06:51

De toon is gezet. Met een referentiematch tegen Roemenië hebben de Rode Duivels hun uitschuiver tegen Slovakije uitgewist. Peter Vandenbempt zag een herboren Belgisch ploeg in Keulen: "Het EK lijkt nu écht begonnen." Al is er voor onze commentator toch nog één groot werkpunt.

"Ik zou willen beginnen met een uitspraak van Domenico Tedesco afgelopen vrijdag, daags voor de wedstrijd. "We played really, really well", klonk het toen over de match tegen Slovakije. Wel, tegen Roemenië was dat écht de waarheid." "De bondscoach heeft de juiste wissels doorgevoerd ten opzichte van de vorige partij. Tielemans heeft getoond waarom hij in de ploeg moet staan tegen dit soort tegenstanders. Ik ben ook wel fan van Lukebakio. En Theate speelde eveneens echt een goeie match, in een defensie die scherp oogde." "Dat leidde dus tot die bijna perfecte eerste helft. Alles wat eerder ontbrak, werd nu aan de match tegen Roemenië toegevoegd: intensiteit, druk vooruit, tempo, verticaliteit. Kortom, de zaken die we van de betere teams al zagen."

Youri Tielemans vormt een hartje met zijn handen: hij maakte de snelle eerste goal.

Lukaku op de pechvogellijst

"Na rust was het allemaal iets minder bij de Belgen. Misschien was het niet mogelijk om dezelfde intensiteit vol te houden van in de eerste helft. Achterin waren er ook 4 à 5 momenten waarop het niet goed genoeg was. Te weinig scherpte, iemand die verkeerd dekte of zich liet aftroeven man-tegen-man." "Daarom een pluim voor Casteels. Hij deed wat Courtois in het verleden zo vaak realiseerde bij de Duivels: op een cruciaal moment een belangrijke save verrichten. Nu was dat het geval bij dat één-tegen-één-moment met Man."

Later in het toernooi zal het toch efficiënter moeten. Peter Vandenbempt