Koen Casteels doet Thibaut Courtois vergeten: "Tevreden voor hem, hij heeft het echt goed gedaan"

zo 23 juni 2024 11:09

In de aanloop naar Euro 2024 was de keeperskwestie bij de Rode Duivels misschien wel hét thema. Maar kijk: na amper 2 wedstrijden wordt er nog amper gesproken over de afwezige Thibaut Courtois. In Dat is Fussball zwaait analist Franky Van der Elst met lof voor Courtois' vervanger Koen Casteels. "Ik hoop voor hem en voor België dat het mag blijven duren."

Ondanks het meesterschap van de Rode Duivels was er zaterdagavond in Keulen toch ook een sterke Koen Casteels nodig om het Belgische schip naar een veilige haven de loodsen. De doelman was jarenlang de doublure van Thibaut Courtois, maar toont nu in diens afwezigheid dat er ook op hem gerekend kan worden. "Tegen Roemenië was hij een keer of twee belangrijk en ook tegen de Slovaken deed hij al een goeie redding, ook al leverde die toen niks op", zegt analist Franky Van der Elst in Dat is Fussball.

Ik ben tevreden voor Casteels. Hij stond jaren in de schaduw van Courtois en je weet wat er gezegd zal worden als het fout loopt. Franky Van der Elst

Naast zijn prima reddingen onderscheidde Casteels zich tegen Roemenië bovendien ook nog eens met een assist bij de 2-0 van Kevin De Bruyne. Daarmee werd onze landgenoot pas de 3e keeper in de EK-geschiedenis met een assist, na de Noorse doelman Thomas Myhre in 2000 en de Nederlander Sander Westerveld, op datzelfde toernooi. "Ik ben wel tevreden voor die jongen", gaat Van der Elst voort. "Want het is toch onder druk nu. Hij heeft jaren in de schaduw van Courtois gestaan en je weet wat er gezegd zal worden als het fout loopt. Voor hem en voor België hoop ik dat het zo mag blijven duren. Hij heeft het echt goed gedaan."

Ik ben hier om mijn job te doen. En ik denk dat dat vandaag goed gelukt is. Koen Casteels

Casteels zelf was uiteraard ook opgetogen over zijn wedstrijd. "Ik ben heel blij met deze clean sheet en met de overwinning", vertelde de doelman na de wedstrijd aan Sporza. "Dit voelt heel goed. Ik ben heel blij dat ik de ploeg kan helpen. Maar ik ben ook blij wanneer ik niets hoef te doen, want dat betekent dat iedereen fantastisch werk levert." Ondanks zijn sterke prestatie houdt Casteels de voetjes op de grond. "Ik ben hier om mijn job te doen. En ik denk dat dat vandaag goed gelukt is."

Casteels zet De Bruyne op weg naar 2-0:

De cruciale save van Casteels: