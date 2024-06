Hongaarse spits Varga loopt meerdere breuken in gezicht op door botsing: "Operatie hoogstwaarschijnlijk"

Bijzonder akelig moment in Stuttgart. In minuut 67 kwam de Hongaarse spits Barnabas Varga hard in botsing met de Schotse doelman Angus Gunn. De aanvaller bleef roerloos liggen en moest minutenlang verzorgd worden voor hij afgevoerd werd met een draagbaar. Het verdict is hard: Varga liep meerdere breuken in zijn gezicht en een hersenschudding op. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis van Stuttgart.