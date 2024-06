David Goffin en Zizou Bergs overleven de eerste kwalificatieronde in Wimbledon

David Goffin won afgelopen zaterdag nog het (kleinere) grastoernooi van Ilkley, hij kwam dus goed gerodeerd aan de start tegen de Australiër Marc Polmans.



Het was snel duidelijk dat de nummer 212 geen partij zou zijn voor Goffin, tweevoudig kwartfinalist op Wimbledon. In minder dan een uurtje was het afgelopen.



In de volgende ronde treft Goffin de Japanner Yasutaka Uchiyama, die de Nederlander Tim van Rijthoven uitschakelde.

Zizou Bergs volgde even later het goeie voorbeeld van Goffin, al had hij iets meer moeite met zijn Australische tegenstander, Omar Jasika.

De eerste set ging nog op een drafje en dat leek zich te herhalen in de tweede set, dankzij een snelle break. Maar Jasika brak terug en hield stand tot 5-5, waarna hij alsnog tegen een noodlottige break opliep.



Later op de dag komt ook Joris De Loore nog in actie.