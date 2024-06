Bange minuten in Stuttgart: Hongaarse spits Varga afgevoerd na akelige botsing

Bijzoner akelig moment in Stuttgart. In minuut 67 kwam de Hongaarse spits Barnabas Varga hard in botsing met de Schotse doelman Angus Gunn. De aanvaller bleef roerloos liggen en moest minutenlangs verzorgd worden. Zijn aangeslagen ploegmaats schermden de onfortuinlijke Varga af, die op een draagbaar weggevoerd werd. De match ging gewoon verder. Over de toestand van Varga is nog niets geweten.