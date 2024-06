STVV reageert geprikkeld op transfer van Matte Smets naar Genk: "We zijn gekwetst"

De transfer van Matte Smets naar KRC Genk is bij STVV in het verkeerde keelgat geschoten. Met een knipoog naar de moord op de Romeinse keizer Julius Caesar laat STVV weten dat de overgang van zijn goudhaantje "pijn doet".

Genk maakte zaterdag bekend dat Matte Smets, de 20-jarige centrale verdediger van STVV, een contract voor vier seizoenen heeft ondertekend in Genk. Het is niet de eerste keer dat Genk in dit tussenseizoen gaat shoppen in Sint-Truiden.

KRC Genk plukte dit tussenseizoen ook al middenvelder Jarne Steuckers en trainer Thorsten Fink weg bij de Kanaries. Toen stelde STVV zijn fans gerust dat er waardige vervangers zouden komen, maar nu heeft de mededeling een giftig randje.

"We vernamen vandaag dat Matte Smets besloten heeft om de clausule in zijn contract te activeren en over te stappen naar KRC Genk." Zo begint de mededeling van STVV.