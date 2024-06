LIVE - Niet langer laatste, maar nog 2 goals verwijderd van koppositie: volg hier het virtuele klassement van groep E

Na de nederlaag van de Rode Duivels tegen Slovakije werd duidelijk dat we plots moesten gaan rekenen, maar het doelpunt tegen Roemenië zorgde weer voor hoop. Kunnen de Rode Duivels beste derde worden? Is groepswinst nog mogelijk? Of moeten we vrezen voor een vroegtijdige uitschakeling? Volg hier het virtuele klassement.