Een kleine domper op de feestvreugde. Arthur Theate werd na een enkelblessure klaargestoomd voor de wedstrijd tegen Roemenië en maakte ook meteen een uitstekende beurt tijdens zijn EK-debuut. Maar tien minuten voor het einde tastte hij weer naar zijn been en vroeg hij om een vervanging. Het is afwachten hoe ernstig zijn (nieuwe?) blessure is.