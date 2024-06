Klimmer Hannes Van Duysen haalt finale in Boedapest en mag al dromen van Parijs

Hannes Van Duysen heeft opnieuw een grote stap richting de Olympische Spelen in Parijs gezet. De sportklimmer heeft zich geplaatst voor de finale van de Olympic Qualifier Series in Boedapest en heeft kwalificatie bijna beet.

De beste sportklimmers zijn samengekomen in Boedapest om in de Hongaarse hoofdstad een ticket voor de Olympische Spelen te bemachtigen. In de combinatiediscipline (boulder en lead) heeft Hannes Van Duysen een goeie zaak gedaan.

Van Duysen werd in mei al 6e op het toernooi in Shanghai en heeft zich nu in Boedapest geplaatst voor de finale. Zo is hij zeker van top 8 en kan olympische kwalificatie hem bijna niet ontsnappen.

De resultaten uit de twee toernooien worden samengeteld en wie dan in de top 10 staat, mag naar Parijs. Zijn zesde plaats bij het eerste olympische kwalificatietoernooi in Shanghai leverde Van Duysen 35 punten op.



Nicolas Collin mocht nog hopen op een trip naar Parijs. Hij werd 11e in Sjanghai, maar raakte niet verder dan de 20e plaats in Boedapest en lijkt dus een kruis te moeten maken over zijn olympische ambities.