Het vertrouwen blijft torenhoog: 95,6% verwacht Belgische zege tegen Roemenië

Tegen Slovakije had 98,5% op een Belgische zege gepronostikeerd. Dat pakte toen verkeerd uit.

Maar de glazen bollen blijven zwart-geel-rood gekleurd, want ook voor de match tegen Roemenië is het vertrouwen torenhoog: 95,6% verwacht een Belgische overwinning. Slechts 1,8% van de deelnemers tipt op een zege van de Roemenen.



De meest courante voorspelling is trouwens 2-0, op de voet gevolgd door 2-1. Die twee scores maken meer dan 50% van de prono's uit.

Een monsterzege wordt niet meteen verwacht: 4-0 wordt maar door 2,9% voorspeld, 5-0 zelfs maar door 0,4%.