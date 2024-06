Een einde in mineur? Andy Murray (37) past voor Wimbledon, ook Olympische Spelen in gevaar

Zien we Andy Murray (ATP-129) ooit nog terug op een tennisveld? De 37-jarige Brit verliet woensdag het toernooi van Queen's met een rugblessure en onderging vervolgens een operatie aan een cyste in de wervelkolom. Ondertussen bevestigde de ATP Tour dat Murray verstek geeft voor Wimbledon. Of hij de Spelen in Parijs haalt, is nog maar de vraag.