Belgisch kampioen Arnaud De Lie heeft 2 Tourritten in fluo: "Oplopende aankomst is op zijn lijf geschreven"

Een opluchting, want De Lie moest net voor Zwitserland vroegtijdig zijn hoogtestage in de Sierra Nevada verlaten. "Arnaud had een lichte verkoudheid. Het was meer uit voorzorg dat we hem vroeger lieten terugkeren van zijn stageplek."

"Bergop kwam Arnaud tijdens die 5 opeenvolgende bergritten nooit in de problemen. Je zag toen al dat hij conditioneel in orde was."

"Ik had het eigenlijk in de Ronde van Zwitserland al gezien. Arnaud was weer speels, lachte vaak en amuseerde zich in de koers", verklapt Kurt Van de Wouwer (sportief manager bij Lotto-Dstny)

Met welke ambities trekt Lotto-Dstny dan naar de Tour? "Uiteraard hopen we dat Arnaud een rit wint. Maar we gaan vooraf niet zitten roepen dat Arnauds Tour enkel geslaagd is als hij een etappe wint."

"We gaan de doelen niet te hoog stellen", zegt Van de Wouwer. "Want we willen Arnaud niet te veel druk op zijn schouders leggen voor zijn eerste Tour. Dat klinkt misschien een beetje als een gebrek aan ambities, maar dat is niet zo."

In de Tour mag De Lie over 4 dagen voor het eerst zijn spierballen laten rollen. Het is meteen ook zijn debuut in een grote ronde.

Waar en wanneer moeten we De Lie in de gaten houden tijdens de 3 Tour-weken?



"Het is de bedoeling dat Arnaud in elke massaspurt meesprint. Hij heeft in het verleden al bewezen dat een resultaat tussen de 5e en de 10e plek realistisch is."



Positioneren blijft wel nog altijd de achilleshiel van De Lie. "Dat is al verbeterd, maar soms zien we nog altijd dat hij van te ver moet komen. Op een oplopende aankomststrook komt Arnaud er dan wel nog uit. Maar in een vlakke massasprint is dat moeilijker, zeker als je ingesloten geraakt."

Naast meespurten voor ereplaatsen in de vlakke sprints heeft De Lie 2 specifieke etappes met fluo aangestipt.



"De oplopende aankomst in de 8e etappe is op zijn lijf geschreven", vindt Van de Wouwer. "Die gravelrit daags nadien is qua hoogtemeters vrij lastig. Maar als Arnaud echt goed is, moet hij ook die etappe aankunnen."



En de groene trui? "Dat is geen ambitie. Dan moet je elke dag meedoen aan de tussensprints, dat is niet de bedoeling."