LIVEBLOG Rode Duivels: geen Thomas Meunier op laatste training voor Roemenië, Axel Witsel is wel van de partij

De dag van de Rode Duivels

Hoe ziet matchday -1 eruit voor de Rode Duivels? Vanochtend om 10.30 uur trainen ze een laatste keer voor de wedstrijd tegen Roemenië. De eerste 15 minuten van die oefensessie zijn open voor de pers.



In de namiddag verlaten de Belgen hun uitvalsbasis in Ludwigsburg, net boven Stuttgart, om koers te zetten richting Keulen. Rond 15.50 uur nemen ze de trein, iets na 18 uur worden de Duivels in Keulen verwacht.



Vanavond vanaf 19.45 uur is er nog de traditionele persconferentie voor de wedstrijd. Daar zal de bondscoach aanschuiven, samen met een speler.