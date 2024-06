Kijk vanavond naar Dat is Fussball, met Tuur Dierckx, Noah Sadiki en Ilias El Kostit

Nederland-Frankrijk is de kraker van deze 8e dag op het EK voetbal, maar er werd ook gevoetbald in de groep van de Belgen en er was een persconferentie met bondscoach Tedesco. Veel om over na te kaarten dus in Dat is Fussball. Tess Elst doet dat met voetballers Tuur Dierckx en Noah Sadiki en met content creator Ilias El Kostit.