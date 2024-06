Zo ziet een EK-dag van Koen Casteels eruit: "Golf is alleen jij met je bal, dan denk je niet aan voetbal"

Op de WK's in 2018 en 2022 speelde hij geen minuut, nu is Koen Casteels de nummer 1 onder de lat op het EK in Duitsland, "zijn tweede thuis". De doelman van de Rode Duivels neemt je een dagje mee in zijn zog.

Een EK in Duitsland, voor Koen Casteels voelt het aan als een thuismatch. "Ik heb er meer dan een derde van mijn leven doorgebracht", vertelt hij. "Het is wel speciaal om nu in een vertrouwde omgeving, in vertrouwde stadions een EK te spelen."

Hoe ziet een dagje van de doelman eruit in Ludwigsburg? "'s Morgens staan we op, ontbijten we en vaak volgt dan een videomeeting met de trainer en de ploeg. Dan gaan we richting het veld: in de gym opwarmen, op het veld opwarmen en dan de training."

In de namiddag is er ruimte voor andere activiteiten. Terwijl de jongere spelers liever achter de Playstation kruipen, kiest Casteels steevast voor het golfterrein.

"Golf is alleen jij met je bal, dus dan denk je ook niet aan voetbal of aan andere dingen. Dat is ook wel eens leuk om gewoon met een 4 tot 5 man op de golfcourse te staan", zegt hij