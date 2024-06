Bekijk Dat is Fussball, met Wesley Sonck, Daam Foulon en Ilias El Kostit

De 7e dag op het EK voetbal bracht ons onder meer Denemarken-Engeland en Spanje-Italië. Tess Elst blikt in een nieuwe aflevering van onze videopodcast Dat is Fussball terug met analist Wesley Sonck, KV Mechelen-speler Daam Foulon en content creator Ilias El Kostit. Daarnaast hebben ze het onder meer over pleintjesvoetbal, de vele afstandsschoten en doelpuntenvieringen.