Van fondue tot spaghetti: het voedselgevecht dat Euro 2024 amuseert

Je bent het ongetwijfeld al tegengekomen op sociale media of in de tribunes. De strijd tussen de supporters wordt niet enkel vocaal gevoerd, maar ook culinair. De ene keer met een simpel bordje, de andere keer met het ruïneren van de culinaire trots. Een overzicht.

Zwitserland - Hongarije: fondue is beter dan goulash

De eerste in het rijtje van het "voedselgevecht" kwam van Zwitserse kant. Tegen Hongarije toverde een fan een bordje naar boven met het opschrift: "Fondue is beter dan goulash." En dat inspireerde de Zwitsers voetballers blijkbaar. Resultaat: Fondue 3, Goulash 1.

Polen - Nederland: kielbasa is beter dan Gouda

De Zwitsers hebben de Polen ongetwijfeld geïnspireerd. Een dag na de fondue-gate was het tijd voor de kielbasa-gate. De Polen beweerden dat hun Kielbasa (een soort worst) beter was dan Gouda-kaas uit Nederland, maar onze noorderburen gaven de Poolse aanhang lik op stuk en wonnen met 1-2.

Het leek wel het Laatste Avondmaal van Jezus, maar vergis je niet. Je kijkt naar beelden van Euro 2024. Vooraf braken de Oostenrijkers de traditionele Franse baguette in tweeën. Iets waar de Mbappé en co. duidelijk niet mee konden lachen. 0-1 en een koekje van eigen deeg was het resulaat.