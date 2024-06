Tijdritkampioenschappen in het buitenland: Küng en Ganna opnieuw de beste, De La Cruz verrast in Spanje

vr 21 juni 2024 13:39

In Zwitserland was Stefan Küng nog maar eens de beste.

In ons land snelde Tim Wellens donderdag naar de nationale tijdrittitel, maar ook in het buitenland staan er deze week kampioenschappen op het programma. Op deze pagina bundelen we de uitslagen.

nationale kampioenschappen tijdrijden mannen vrouwen België Tim Wellens Lotte Kopecky Nederland Daan Hoole Riejanne Markus Groot-Brittannië Joshua Tarling Anna Henderson Hongarije Barnabas Peak Petra Zsanko Estland Rein Taaramäe Laura Lizette Sander Noorwegen Søren Wærenskjold Katrine Aalerud Ierland Eddie Dunbar Fiona Mangan Italië Filippo Ganna Vittoria Guazzini Frankrijk Bruno Armirail Audrey Cordon-Ragot Polen Filip Maciejuk Marta Jaskulska Zwitserland Stefan Küng Elena Hartmann Slovakije Lukas Kubis Nora Jencusova Slovenië Matej Mohoric Urska Zigart Spanje David De La Cruz Mireia Benito Tsjechië Mathias Vacek Julia Kopecky

Zwitserland: Nummer 6 voor Küng

In Zwitserland is Stefan Küng na 2 jaar opnieuw tijdritkampioen. Het is al zijn 6e titel. Over een afstand van 30 kilometer had Küng meer dan een minuut voorsprong op Stefan Bissegger. Piepkuiken Jan Christen mocht als derde mee op het podium.



Noorwegen: Waerenskjold houdt 1" over op Foss

Met kleppers als oud-wereldkampioen Tobias Foss, Andreas Leknessund en Søren Waerenskjold beloofde het tijdritkampioenschap in Noorwegen spannend te worden. Waerenskjold had in de Ronde van België al blijk gegeven van topvorm, met tijdrit- en eindwinst. Die lijn trok hij in eigen land door. De beer van Uno-X deed 34'14" over het parcours van 27 kilometer en hield daarmee één luttele seconde over op Foss. Leknessund mocht als derde mee het podium op.

Italië: Nummer 5 voor Ganna

Geen verrassing in Italië: de tricolore gaat voor de 5e keer naar Filippo Ganna. Na 35 kilometer was hij in Grosseto 25" sneller dan Edoardo Affini en 55" dan Filippo Baroncini. Bij de vrouwen was Elisa Longo Borghini amper 0"95 sneller dan Vittoria Guazzini. Maar ELB speelde haar driekleur kwijt na beraadslaging van de jury: haar volgwagen zou te dicht op haar achterwiel gereden hebben.

Nederland: Hoole wint thriller, Markus verlengt

Na brons en zilver is er nu goud: Daan Hoole is de nieuwe Nederlandse tijdritkampioen. Uittredend kampioen Jos van Emden is intussen gestopt, kleppers zoals Thymen Arensman, Wilco Kelderman en Dylan van Baarle (geblesseerd) tekenden niet present. Dat maakte van Hoole de superfavoriet, maar de boomlange meesterknecht van Lidl-Trek heeft de driekleur niet op een dienblaadje gekregen. Hij was over 37 kilometer amper een seconde sneller dan Mick van Dijke (Visma-Lease a Bike). Sjoerd Bax (UAE) strandde op slechts 5 tellen. Bij de vrouwen verlengde Riejanne Markus haar Nederlandse titel met overmacht. Markus, op weg naar Lidl-Trek, mag evenwel niet naar de Spelen. Oranje zet bij de olympische tijdrit vol in op Ellen van Dijk, die evenwel in de lappenmand ligt met een enkelbreuk en vandaag dus niet kon deelnemen.

Markus, nu nog bij Visma-Lease a Bike, was 29 seconden sneller dan verrassing Lieke Nooijen en 1'12" dan Demi Vollering. De Nederlandse wegkampioene reed gisteren nog mee in de Ronde van Zwitserland.

Daan Hoole moest alles uit de kast halen om Nederlands kampioen te worden.

Groot-Brittannië: Tarling heer en meester

Joshua Tarling is nog altijd maar 20 jaar, maar de hardrijder mag al een tweede Britse kampioenentrui in zijn kleerkast hangen. Tarling, ook de Europese kampioen, was veel te sterk voor Max Walker (+ 1'13") en Ethan Vernon (+ 1'24"). Ethan Hayter ontgoochelde met een 7e plaats.

Slovenië: titels voor Mohoric en Zigart

Geen Tadej Pogacar of Primoz Roglic aan de start in Slovenië, Matej Mohoric zat wel op zijn tijdritfiets. De meesterdaler klopte zijn ploegmaat Matvez Govekar meer dan een minuut over 30 km hardrijden. Voor Mohoric is het zijn eerste tijdrittitel. Op de erelijst volgt hij 3-voudig winnaar Pogacar op. Bij de vrouwen kaapte Urska Zigart voor de 4e keer (de 3e keer op een rij) de nationale tijdrittitel weg.

Spanje: De La Cruz pakt op zijn 35ste eerste titel