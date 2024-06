VIDEO - Gevecht tegen aanhoudende regenval: stadion in Dortmund kreunt onder zondvloed vlak voor aftrap

Aan regen geen gebrek in Dortmund. Het EK in Duitsland kende een zonnige start, maar nu trekt er noodweer over het land. Het stadion van Dortmund kreunt onder de hevige regenval, wat kleine watervalletjes teweegbrengt. De wedstrijd tussen Turkije en Georgië lijkt - dankzij stewards die al het water proberen weg te werken - gewoon gespeeld te worden.