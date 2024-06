LIVEBLOG: Wat vindt Jan Vertonghen van de nederlaag van de Rode Duivels? Volg zijn persconferentie

Beter gevoel dan op WK

Waarom is het gevoel nu beter dan in Qatar, ondanks een nederlaag? "We wonnen tegen Canada, maar we stonden 80 minuten onder druk. Dat was nu niet het geval. Er werden kansen gecreëerd. Ik ga niet zeggen dat het resultaat beter is, maar het spel was beter. Het gevoel was anders na Canada, er waren meer twijfels toen."