World Tour Finals squash: Nele Gilis verslaat zus Tinne in tweede groepswedstrijd

De World Tour Finals is de prestigieuze afsluiter van het squashseizoen: alleen de top 8 van de wereld mag deelnemen. En daar horen de Belgische zussen Nele en Tinne Gilis ook bij. Zij zijn allebei ingedeeld in groep A. We volgen de prestaties van onze landgenotes in Bellevue, Washington (VS) op deze pagina. De top 2 stoot door naar de halve finales.