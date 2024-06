Een ongewilde bijrol voor Michal Skoras tijdens Polen-Nederland. Terwijl Denzel Dumfries en Nicola Zalewski op het veld vechten om de bal, grijpt de Club Brugge-middenvelder bij zijn opwarming langs de zijlijn plots naar zijn knie. Dreigt een blessure of is het pijntje intussen over? Bekijk hieronder het vreemde fragment.