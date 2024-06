LIVESTREAM: Kunnen de Cats ook tegen Servië uithalen tijdens hun olympische oefengalop?

IJzersterke Belgian Cats winnen overtuigend van China met 78-63

Het was misschien niet zo sprankelend als voor de rust, maar de zege voor de Belgian Cats tegen vicewereldkampioen China is dik verdiend. Hun eerste oefenwedstrijd in aanloop naar de Olympische Spelen wonnen de troepen van Rachid Méziane overtuigend.



Wereldtopper China, 5e op de vorige Spelen, had de bovenhand in het eerste kwart, maar in het tweede draaide het bijzonder goed bij de Cats. Ze kregen amper 7 punten tegen, het stond ijzersterk. Met een voorsprong van 40-29 leidden de Belgische vrouwen halverwege.



Die lijn trokken de Cats na de pauze door, met zelfs een bonus van 17 punten in kwart 4. Die konden de Chinezen nog verkleinen, maar niet veel: 78-63 was het eindverdict na een prima begin van de oefengalop voor de Belgian Cats.