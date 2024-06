LIVEBLOG DUIVELS: Enkel Witsel ontbreekt tijdens laatste groepstraining, persbabbel om 18.45 uur

Witsel ontbreekt ook op laatste training voor Slovakije

Twintig veldspelers en drie doelmannen zijn zondagvoormiddag op het oefenveld in Freiberg am Neckar verschenen voor de laatste training van de Rode Duivels voor de afreis naar Frankfurt am Main.





Axel Witsel ontbrak op de training. Recordinternational Jan Vertonghen en Arthur Theate tekenden wel present. Thomas Meunier revalideert momenteel nog steeds in België. Of er een vervanger voor hem zal komen, weten we ten laatste vanavond.