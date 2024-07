Oefenwedstrijden JPL: STVV wint spectaculair van Patro Eisden, OHL kent geen problemen met SK Heist

AEK Athene - Beerschot 3-0

Beerschot verloor vanmiddag al ook zijn tweede oefenpot in aanloop naar het nieuwe seizoen. De promovendus ging met 3-0 onderuit tegen de Griekse topclub AEK Athene in een partij die 2x 60 minuten duurde.



In de eerste helft speelden de basispionnen van beide ploegen, in de tweede helft mochten reservespelers en testers van Beerschot het opnemen tegen het B-team van de Grieken.