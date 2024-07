Oefenwedstrijden JPL: Club Brugge legt AEK Athene over de knie, Anderlecht wint vlot van PSV

Standard verliest zwaar van promovendus Dender

Standard heeft tegen promovendus Dender niet bepaald vertrouwen kunnen tanken voor het komende seizoen. De Rouches verloren met zware 1-5-cijfers in een partij over 3 periodes (2x30 minuten en een keer 45 minuten).



Standard kwam na 10 minuten op voorsprong via Soufiane Benjdida. Malcolm Viltard maakte net voor het einde van de eerste periode de gelijkmaker. In de tweede periode zorgde Roman Kvet met 2 doelpunten voor de 1-3-stand.



In de laatste periode scoorden Jordy Soladio en Ali Akman nog, waardoor de 1-5-eindstand op het bord stond.