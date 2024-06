Oefenwedstrijden JPL: Antwerp en Genk winnen onder nieuwe trainer, ook Anderlecht en Standard succesvol

STVV en Kortrijk halen de sloophamer boven

Met een mix van beloften en gekende namen trok Kortrijk vanmiddag naar Menen, voor een duel tegen KWSC Lauwe.

Uitblinker was Massimo Bruno, die met een loepzuivere hattrick een groot aandeel in had in de comfortabele zege voor KVK. Een eigen doelpunt en een makkelijke treffer van Seck zorgden voor de 0-5 eindstand.







STVV deed nog één doelpuntje beter tegen KVK Tienen. Het team van nieuwe trainer Lattanzio had geen medelijden. Doelpunten waren er van Bertaccini, Nhaili, Zahiroleslam (2) en Dumont (2).